Росгвардия откроет кадетские училища в городах, где есть военные вузы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Росгвардия планирует открыть кадетские училища в тех городах, где есть ведомственные военные институты, — в Новосибирске, Перми и Саратове, сообщил журналистам первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов.

"Мы в этом году уже вышли на соглашение с рядом организаций или образований городских. И сейчас активно мы работаем по созданию или передаче в состав войск национальной гвардии уже существующих учебных заведений, которые мы готовы принять на свой баланс, в таких городах, как Новосибирск, Пермь и Саратов", — сказал Меликов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии в апреле 2016 года. В ведение национальной гвардии, помимо внутренних войск МВД, перешли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы.