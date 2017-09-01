Правительство одобрило проект о лишении прав при обнаружении спирта в крови

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона, которым предлагается ввести административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма алкоголя на литр крови, сообщается на сайте кабинета министров.

Сейчас, согласно статье 12.8 КоАП, водитель может лишиться прав, если обнаружено более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, граница содержания алкоголя в крови не определена.

"Законопроект рассмотрен и одобрен 28 августа 2017 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности", — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что эти поправки позволят устранить правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения.