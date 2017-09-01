МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона, которым предлагается ввести административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма алкоголя на литр крови, сообщается на сайте кабинета министров.
"Законопроект рассмотрен и одобрен 28 августа 2017 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности", — говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что эти поправки позволят устранить правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения.