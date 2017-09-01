В Москве 5 сентября пройдет праздник, посвященный 425-летию Садового кольца

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Интерактивный праздник "Стань частью истории", приуроченный к 425-летию одной из главных московских магистралей, состоится 5 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.

"Москвичи смогут отпраздновать юбилей Садового кольца и посетить специальные городские площадки, на которых установят мультимедийные комплексы для показа фильмов-экскурсий о ключевых фактах из истории магистрали и прилегающих к ней достопримечательностей", — рассказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что площадки с трибунами для зрителей откроются в 18.00 5 сентября на Триумфальной, Делегатской, Большой Сухаревской, Лермонтовской и Серпуховской площадях, улице Зацепский Вал, в парке "Музеон" и у станции метро "Парк культуры".

"Москвичи и гости города не только окунутся в историю Садового кольца с помощью архивных материалов и анимации. На празднике выступят артисты городских театров, которые прочитают стихотворения о Садовом кольце и его улицах, разыграют сцены из советских и российских фильмов и пьес, действие которых разворачиваются в этих краях", — пояснили в мэрии.

Представить пресс-службы подчеркнул, что длительность одного интерактивного сеанса составит около полутора часов.

"При этом с помощью современных технологий зрители смогут увидеть на экране самих себя, стать главными героями той или иной исторической реальности", — отметил он.

В программу праздника также войдут архивные фильмы про довоенную Москву под аккомпанемент духовых оркестров и ретроспектива картин, созданных на киностудии Ханжонкова.