Правительство одобрило запрет "сухого алкоголя"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительство одобрило законопроекты Роспотребнадзора о запрете производства и оборота так называемого "сухого алкоголя" (порошкообразной спиртосодержащей продукции), сообщается на сайте кабинета министров.

Документы будут внесены в Госдуму.

В кабмине отметили, что одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут меняться потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Например, его можно употреблять в сухом виде, менять дозировку при разбавлении водой, вдыхать. Таким образом, "сухой алкоголь" — потенциально опасен для здоровья.

Первый законопроект дополняет федеральный закон № 171 понятием "порошкообразная спиртосодержащая продукция". Под ней будет пониматься продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения жидкости, содержащей этиловый спирт. Ее производство и оборот предлагается запретить.

Второй законопроект дополняет КоАП статьей, устанавливающей административную ответственность за производство и оборот такой продукции. Нарушение будет караться штрафом в размере от пяти тысяч до пятисот тысяч рублей.