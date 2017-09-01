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Общество

Патрушев: Петрозаводское кадетское училище воспитает настоящих патриотов

Сюжет:
День знаний (38)
10:4401.09.2017
(обновлено: 10:45 01.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фотоСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сен — РИА Новости. Новое Петрозаводское президентское кадетское училище поможет воспитать настоящих патриотов России, заявил секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев на торжественной церемонии открытия училища в пятницу в столице Карелии.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Патрушев примет участие в открытии кадетского училища в Петрозаводске
Решение о создании училища было в свое время принято президентом России Владимиром Путиным по предложению государственной комиссии по подготовке к празднованию предстоящего в 2020 году 100-летия республики Карелия.

По словам Патрушева, нынешний день останется в памяти первых кадетов, начинающих обучение. "В этих помещениях наши кадеты получат необходимые базовые знания, которые им приводятся в жизни, в том числе при поступления в высшие учебные заведения, в том числе военные", — сказал Патрушев. Также кадеты научатся решать сложные задачи и при необходимости принимать на себя ответственность, добавил секретарь Совбеза. Патрушев подчеркнул, что преподаватели научат ребят "быть настоящими патриотами России".

Он выразил слова благодарности тем, кто принимал решение о строительстве училища — президенту страны, правительству, министерству обороны, руководству Карелии. Также Патрушев поблагодарил строителей, которые возвели современное учебное заведение.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шойгу поздравил с Днем знаний преподавателей и учащихся вузов Минобороны
Выступивший на церемонии статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков отметил, что с открытием училища в Петрозаводске завершается создание сети таких президентских кадетских училищ во всех военных округах России. По словам Панкова, Минобороны постаралось сделать все для того, чтобы в училище были созданы самые современные условия для обучения, пришли самые профессиональные преподаватели. Панков передал приветствие министра обороны Сергея Шойгу начальнику училища полковнику запаса Андрею Макаревичу.

После этого Патрушев передал Макаревичу знамя кадетского училища. Прозвучал государственный гимн России. Затем в режиме видеосвязи петрозаводских кадетов поздравили учащиеся таких же училищ из других городов. В заключение церемонии открытия прозвучал символический первый звонок.

Учредителем училища является министерство обороны РФ. В числе основных задач нового учебного заведения — воспитание у кадетов чувства патриотизма, готовности к защите Отечества, формирование и развитие чувства верности воинскому долгу, получение ими среднего общего образования, начальных знаний и навыков военного дела.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лавров поприветствовал первоклашек в новой гимназии имени Примакова
В стенах нового училища начнут учебный год 360 кадетов учебных курсов 5, 6 и 7 классов, по 120 человек на каждом курсе. Воспитанники, поступившие в училище, представляют 49 субъектов РФ, в том числе 166 человек из Карелии, 50 — из Санкт-Петербурга, 20 — из Москвы и Московской области, 14 — из Ленинградской области. Кадетов разместят в трех корпусах в соответствии с годом обучения. Для кадетов в Петрозаводске с нулевого цикла построен учебно-административный корпус с медпунктом, книгохранилищем, учебными аудиториями, учительскими комнатами и актовым залом на 600 мест с акустической установкой для звукоусиления. При строительстве училища в Петрозаводске были использованы ранее разработанные типовые проекты зданий для объектов образования Минобороны.

Всего после окончательного завершения строительства объектов второй очереди в училище будут получать образование 840 юношей. Ранее замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что конкурс в новое училище может составить порядка восьми человек на место.

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