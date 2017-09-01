Патрушев: Петрозаводское кадетское училище воспитает настоящих патриотов

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сен — РИА Новости. Новое Петрозаводское президентское кадетское училище поможет воспитать настоящих патриотов России, заявил секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев на торжественной церемонии открытия училища в пятницу в столице Карелии.
По словам Патрушева, нынешний день останется в памяти первых кадетов, начинающих обучение. "В этих помещениях наши кадеты получат необходимые базовые знания, которые им приводятся в жизни, в том числе при поступления в высшие учебные заведения, в том числе военные", — сказал Патрушев. Также кадеты научатся решать сложные задачи и при необходимости принимать на себя ответственность, добавил секретарь Совбеза. Патрушев подчеркнул, что преподаватели научат ребят "быть настоящими патриотами России".
Он выразил слова благодарности тем, кто принимал решение о строительстве училища — президенту страны, правительству, министерству обороны, руководству Карелии. Также Патрушев поблагодарил строителей, которые возвели современное учебное заведение.
После этого Патрушев передал Макаревичу знамя кадетского училища. Прозвучал государственный гимн России. Затем в режиме видеосвязи петрозаводских кадетов поздравили учащиеся таких же училищ из других городов. В заключение церемонии открытия прозвучал символический первый звонок.
Учредителем училища является министерство обороны РФ. В числе основных задач нового учебного заведения — воспитание у кадетов чувства патриотизма, готовности к защите Отечества, формирование и развитие чувства верности воинскому долгу, получение ими среднего общего образования, начальных знаний и навыков военного дела.
Всего после окончательного завершения строительства объектов второй очереди в училище будут получать образование 840 юношей. Ранее замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что конкурс в новое училище может составить порядка восьми человек на место.