В российские школы 1 сентября пошли рекордные 1,8 миллиона первоклассников

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Рекордное число первоклассников, 1,8 миллиона, пошли 1 сентября 2017 года в школы России, сказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

В пятницу она приняла участие в открытии новой школы в Севастополе. Вице-премьер поздравила учеников и родителей с Днем знаний и с открытием школы.

"Этот день — самый замечательный праздник и, прежде всего, для тех, кто первый раз пошел в школу. А вместе с вами, дорогие первоклассники, по всей России в этом году в школу идет абсолютно рекордное — 1 миллион 800 тысяч – (число) первоклассников", — сказала на торжественной линейке Голодец.

Всего в школах Российской Федерации в этом году начнут обучение 15,5 миллиона детей, добавила она.