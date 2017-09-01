Улицу в Москве назовут в честь участника освобождения заложников в Беслане

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Улица имени Героя России Дмитрия Разумовского, участвовавшего в освобождении заложников в школе Беслана, появится в Москве, сообщает в пятницу официальный портал мэра и правительства столицы.
"Улица Дмитрия Разумовского появится в Москве. Имя Героя России, освобождавшего заложников в 2004 году в школе № 1 Беслана, увековечат в топонимике района Крюково Зеленоградского административного округа. Название было одобрено на недавнем заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в Беслане на месте гибели Дмитрия Разумовского установлена памятная плита. В его честь названа одна из улиц Ульяновска, в котором он жил в ранние годы. Также ему присвоено звание почетного гражданина этого города, а на здании школы, где он учился, есть мемориальная доска.