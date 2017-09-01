Корреспондент Sputnik рассказала о подготовке к конкурсу "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Специальный корреспондент Sputnik Анна Неделько, которая будет освещать выступления участников конкурса "Ты супер! Танцы" из стран СНГ и Балтии, рассказала о предстоящей работе на проекте.

По словам Анны, работа с детьми для нее — новый и интересный опыт. "Честно скажу, было немножко страшно, потому что я не знала, что у них спрашивать, как корректно себя вести", — признала она. Кроме того, журналистка рассказала, что не имеет танцевального опыта, хотя и стремиться перенять у юных участников конкурса их навыки.

Неделько десять лет профессионально занималась КВН, играя в высшей лиге с командой Мурманска. Затем она несколько отработала в банке, а позже вместе с журналистом Павлом Селиным стала ведущей документального сериала "Испытано на себе".

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Участники конкурса — дети, оставшиеся без попечения родителей. Более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности.