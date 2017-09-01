"Портфель весит больше, чем ребенок": как детям помогут базовые учебники

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. В скором времени должен быть принят новый федеральный перечень учебников, который приблизит российское образование к переходу на систему базовых пособий по всем предметам. Корреспондент РИА Новости узнала у экспертов, как будет происходить эта трансформация и почему ее не стоит опасаться.

Необходимость перейти на так называемые единые учебники назрела давно. Выступают за это прежде всего родители школьников. Разнообразие хорошо не всегда, особенно когда количество не означает качество, считает заместитель ответственного секретаря Координационного совета Национальной родительской ассоциации Лариса Сатановская.

"Родители говорят о том, что само количество этих учебников подчас превышает вес собственного ребенка — это уже проблема, конечно, и с точки зрения медицины, и психологии. Второй момент — содержание этих учебников: начиная от некорректности, определенных технических и орфографических ошибок и заканчивая непонятной терминологией. Иногда кажется, что это не образовательное пособие, а какой-то кредитный договор с банком, когда не понимаешь, о чем там написано, но знаешь, что тебе это очень нужно. Нелепость некоторых заданий просто зашкаливает", — отметила Сатановская.

По результатам всероссийского опроса, проведенного Национальной родительской ассоциацией в 2016 году, более 80% родителей недовольны учебниками, по которым занимаются их дети.

"Их неудобно читать, приводятся недопустимые задания, которые лишены не только смысла, но и нравственности. Нужно выводить из линейки все лишнее. Мы должны готовить детей, которых не нужно переучивать", — говорит Сатановская.

Эксперт подчеркивает, что сильнее всего от отсутствия базовых пособий страдают дети, которые меняют школы.

"Если будет определена базовая линейка учебников, родителям с детьми будет уже не так страшно переезжать из города в город, менять школу. В силу различных семейных проблем и по здоровью детей, они часто "не тянут" в сильной школе, и приходится искать что-то более простое или, наоборот, проявляется какой-то талант у ребенка. Конечно, мы ратуем за то, чтобы облегчить этот переход", — объясняет Лариса Сатановская.

За унификацию учебной литературы выступают и издательства, которые уже с начала 2000-х годов занимаются разработкой более упорядоченных комплектов пособий для школ по всей стране, рассказывает первый вице-президент образовательного холдинга "Просвещение" Михаил Кожевников.

"Мы говорим в первую очередь о необходимости единого образовательного пространства, о наполнении его содержанием. Должна быть какая-то база, обязательная для всех школ. Согласно логике, если содержание должно быть единым, то его воплощение тоже будет иметь какую-то базовую форму. В линейке учебников с первого по одиннадцатый класс обязательно должна быть преемственность между начальной и средней школой, внутрипредметная и межпредметная логика, которая позволяет детям говорить на одном языке — как с учителями, так и со своими ровесниками из других городов и школ", — отмечает специалист.

При этом переход на базовые учебники вовсе не исключает того, что дети будут использовать дополнительную литературу в зависимости от уровня школы и класса, подчеркивает Михаил Кожевников.

"Безусловно, в разных школах есть свои нюансы в программах, отличается количество часов на предметы, есть углубленное изучение дисциплин — иностранных языков, русского, математики, физики и так далее. Поэтому, несомненно, для обеспечения той самой индивидуальной "образовательной территории" будут использоваться и другие учебники. Они могут быть экспериментальные, углубленные, но, конечно, должны отвечать определенным требованиям и проходить все экспертизы".

Таким образом, базовые учебники не противоречат ни вариативности подачи материала учителем, ни индивидуальному подходу к конкретному ребенку.

"Существует и большой набор цифровых ресурсов, которые фактически делают вариативность бесконечной. Мы можем каждому ребенку подобрать те материальные и виртуальные ресурсы, которые позволят ему реализовать свою индивидуальную образовательную программу вместе с учителем. Базовая линейка учебников вовсе не противоречит тому, что каждый ребенок дальше будет идти по своей образовательной программе. Вопрос в том, чтобы все дети в стране говорили на общем языке, чтобы у них была единая система понятий", — отметил Михаил Кожевников.

Особые опасения у родителей вызывают сроки реализации программы, ведь большинство школ закупили учебники еще весной, и на оперативное приобретение новых пособий нужны дополнительных деньги. Однако принятие нового перечня не означает немедленной замены библиотечного фонда школ. Учебниками из старого списка можно будет пользоваться в течение пяти лет, да и на подготовку новых комплектов пособий уйдет не один год, объясняет Кожевников.

"Если учитель начал обучать ребенка в пятом классе по определенному учебнику биологии, то дальше, в процессе, менять этот курс ему совершенно необязательно. Это законодательно регламентировано. В школе быстрых изменений в принципе быть не может, потому что это дети, у них не должно быть лишнего стресса, поэтому процесс будет постепенным и осторожным. В школьных библиотеках по-прежнему будет много самых разных книг, мы говорим только о базе", — подчеркнул Михаил Кожевников.