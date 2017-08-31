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Общество

Ради экономии и комфорта: в России уменьшат дорожные знаки

22:5931.08.2017
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© Фото : АГН "Москва"Установка дорожных знаков в рамках эксперимента по уменьшению их размера. Архивное фотоУстановка дорожных знаков в рамках эксперимента по уменьшению их размера. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Дорожные знаки меньшего размера начнут использовать по всей России, сообщил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Светофор. Архивное фото
© Fotolia / Fotomek
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До конца года в государственные стандарты будут внесены соответствующие изменения. Такое решение приняла правительственная комиссия по безопасности дорожного движения.

Комиссия поддержала инициативу о переводе уменьшенных знаков "из эксперимента в постоянное законное пользование", сказал Ликсутов. Он добавил, что на заседании одобрили также сокращение количества знаков на улицах.

"Это касается, конечно, тех знаков, которые носят вспомогательный характер — это знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией", — уточнил Ликсутов.

Эксперимент по установке дорожных знаков уменьшенного формата ранее начался в Москве. Провести его предложил в декабре прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Инициаторами идеи при этом выступили московский  Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и экспертный центр "Пробок.нет".

ЦОДД и институт МАДИ в 2014–2015 годах проводили исследование видимости дорожных знаков уменьшенного размера. По его результатам было предложено устанавливать знаки меньшего размера и в меньшем количестве.

Эстакада в Новой Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В ЦОДД полагают, что нововведения позволят на 30% сократить расходы на покупку и установку знаков. В центре также отмечали, что уменьшенные знаки лучше вписываются в городскую среду, а также они более комфортны для пешеходов: устанавливают их выше и ближе к проезжей части.

Руководитель Экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский высказывал мнение, что в результате улицы города будут избавлены от большого количества знаков, "что благоприятно скажется на облике города".

Эксперимент в Москве

В феврале эксперимент по установке новых знаков начали на пяти столичных улицах. На Большой Никитской, в Гранатном и Брюсовом переулках появились дорожные знаки размером 50 на 50 сантиметров, а на Малой Никитской и в Скарятинском переулке — размером 40 на 40 сантиметров.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Для сравнения, стандартный размер дорожного знака – например, "Остановка запрещена" и "Парковка" — 70 на 70 сантиметров, информационных табличек — 70 на 35 сантиметров.

Также на пяти московских улицах было решено использовать новые совмещенные знаки: на одном поле размещены "Парковка" и "Инвалид, а также "Парковка" и "Платные услуги". "Это намного комфортнее для визуального восприятия информации", — отмечал Максим Ликсутов.

По итогам эксперимента количество знаков на пяти улицах Москвы сократилось в полтора раза — с 832 до 593.

В августе эксперимент было решено расширить: до конца сентября на 27 центральных улицах Москвы установят 2,3 тысячи дорожных знаков меньшего формата. "Все эти территории были благоустроены по программе "Моя улица", теперь дорожные знаки на них заменят на более эстетичные", — отмечалось в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Дорожные знаки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Обновленные знаки в полтора раза меньше прежних, они не закрывают вид на архитектуру улиц, при этом хорошо заметны для автомобилистов, рассказал первый замглавы ЦОДД Александр Ходаков.

Новые знаки можно будет увидеть на Мясницкой, Малой Якиманке, Большой Бронной улицах и Кузнецком Мосту, а также в Никитском, Вознесенском и Калашном переулках.

Демонтированные большие знаки планируют устанавливать при изменении схемы движения на широких улицах и крупных магистралях.

Осенью уменьшенные дорожные знаки начнут устанавливать и в центре Санкт-Петербурга.

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