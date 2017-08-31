В Москве обезопасят места гуляний в День города

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Места гуляний в День города в Москве защитят дополнительными барьерами после произошедших в Европе терактов, когда автомобили въезжали в толпы людей, об этом сообщил заместитель руководителя Департамента культуры столицы Владимир Филиппов.

"Ключевая для нас история – это обеспечение безопасности. Наши коллеги заранее в профилактических целях этим занимаются. Тем не менее, все наши площадки будут обеспечены не только сотрудниками полиции и охранных предприятий, мы также будем исключать возможность тех вещей, которые в Европе где-то происходят, когда давят людей автомобилями. То есть будут установлены дополнительные барьеры", — сказал Филиппов в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

В странах Западной Европы в последнее время произошло несколько терактов, во время которых автотранспорт врезался в толпу людей. В частности, 17 августа автофургон въехал в толпу в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 16 человек, 130 пострадали.

*Запрещенная в России террористическая организация