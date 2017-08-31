Шувалов: опыт организации движения в Москве полезен и для других городов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что опыт Москвы по организации дорожного движения надо тиражировать на другие города страны.

"Травматизм на дорогах в России очень высокий. Статистические данные за первые семь месяцев говорят о том, что в принципе, что жертв становится меньше, и травм становится меньше на дорогах. К сожалению, у нас не очень хорошие данные по детскому травматизму. Тем не менее, здесь мы с вами можем отчитываться только о том, что из года в год ситуация становится лучше, но она до тех пор, пока хоть один человек пострадает", — сказал Шувалов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, России в этом надо ориентироваться на лучшие практики в мире, в том числе на лучшие практики государств, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "И здесь нам есть еще, что делать. Работа впереди предстоит огромная", — добавил он.

"Вообще то, что происходит в Москве с безопасностью и с системой помощи гражданам и участникам дорожного движения, мы можем этот опыт тиражировать. Здесь надо помнить не более высокие скорости, которые есть на дорогах Москвы, транспорта много, это практически самый безопасный город, и этот опыт необходимо использовать для того, чтобы и дальше тиражировать на города-миллионники и крупные города", — рассказал Шувалов.

По его словам, инвестиции для каждого города, где будут внедряться такие методы обеспечения безопасности на дорогах, вполне подъемны, и могли бы осуществлять на основе государственно-частного партнерства.

"Должен отметить, что Москве удалось добиться больших результатов. Это, конечно, заслуга мэра Собянина и его команды", — подытожил первый вице-премьер.