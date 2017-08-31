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Общество

Гагарин, Сталин и Путин: кто возглавил список ста самых влиятельных россиян

19:0331.08.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкЮрий Гагарин, первый космонавт СССР и его дублер Герман Титов в автобусе едут на стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 годаЮрий Гагарин, первый космонавт СССР и его дублер Герман Титов в автобусе едут на стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 года
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журнал Forbes составил список ста наиболее влиятельных россиян столетия. Возглавил его по итогам читательского голосования Юрий Гагарин, а второе и третье места достались Иосифу Сталину и Владимиру Путину.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Forbes составил список самых влиятельных россиян столетия

Редакция журнала и эксперты выбрали русских, влияние которых на экономику, бизнес, науку, общество, политику и искусство с 1917 по 2017 год было особенно велико. Лидеров списка определили путем голосования на сайте. 

На первом месте в результате оказался первый космонавт Юрий Гагарин. Самым влиятельным из россиян столетия его назвали 52,2% читателей. "Гагарин — один из самых известных людей в мире", — говорится в комментарии Forbes.

© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкЮрий Гагарин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Юрий Гагарин

Иосиф Сталин набрал 44,6% голосов. Отмечается, что он дольше всех руководил Россией в XX веке и сумел "беспрецедентно расширить" зону ее влияния.

© Фото из архива МАММ/МДФСталин в автомобиле у Большого театра. 1926 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Сталин в автомобиле у Большого театра. 1926 год

За Владимира Путина проголосовали 43,6% читателей Forbes. Президент России уже четыре года подряд возглавляет другой рейтинг издания — список самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом торжественного приема в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин перед началом торжественного приема в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017

Четвертое место занял Владимир Высоцкий с 35,6% голосов. "Благодаря спорным и остросоциальным темам в творчестве стал кумиром поколения, оказал огромное влияние на культуру страны", — отмечается в материале Forbes.

© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВладимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год

Замыкает пятерку ученый, конструктор первых ракет-носителей и космических кораблей Сергей Королев. Он подготовил запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос. Его имя набрало 34,6% голосов.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАкадемик Сергей Королев
© РИА Новости
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Академик Сергей Королев

На шестом месте – Владимир Ленин, которого издание характеризует как "профессионального революционера и основателя СССР". За него  проголосовали 32,6% читателей.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции в Москве
© РИА Новости
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Владимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции в Москве

Седьмое место — 31,7% голосов — читатели Forbes отдали маршалу Георгию Жукову, "отцу победы" в Великой отечественной войне. При Жукове на посту министра обороны СССР был построен Байконур и запущен первый спутник.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМаршал Георгий Жуков беседует с американским генералом Джорджем Паттоном на Параде Победы в Берлине
© РИА Новости
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Маршал Георгий Жуков беседует с американским генералом Джорджем Паттоном на Параде Победы в Берлине

На восьмой строчке — изобретатель и конструктор Михаил Калашников, набравший 30,9% голосов читателей. Созданный им легендарный автомат стал самым распространенным в мире оружием.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКалашников с автоматом АК-47
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Калашников с автоматом АК-47

Девятое место у Сергея Брина, который покинул СССР в пять лет, а в 1998 году стал одним из создателей Google. В списке миллиардеров Forbes Брин занимает 13 строчку. Его выбрали 18,7% проголосовавших.

© AP Photo / Seth WenigРазработчик и сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин
© AP Photo / Seth Wenig
Разработчик и сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин

Десятое место разделили между собой  академик, нобелевский лауреат, "отец" советской водородной бомбы Андрей Сахаров и Павел Дуров — создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. За каждого из них свои голоса отдали 16,9% читателей.

© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкДиссидент и правозащитник Андрей Дмитриевич Сахаров
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Диссидент и правозащитник Андрей Дмитриевич Сахаров
Теннисистка Мария Шарапова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Современники, названные самыми влиятельными россиянами столетия
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