Дорожные знаки в России уменьшат в размерах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. До конца года в государственные стандарты внесут изменения, которые будут предусматривать установку в России уменьшенных дорожных знаков, такое решение было принято на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

"На комиссии было поддержано решение вывести из эксперимента в постоянное законное использование уменьшенные знаки, которые уже установлены в Москве на пяти улицах. До конца года должно быть принято решение о внесении изменений в стандарты", — сказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов после заседания комиссии.

Он рассказал, что также на заседании поддержали решение о сокращении числа знаков на улицах.

"Это касается, конечно, тех знаков, которые носят вспомогательный характер — это знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией", — сказал он.