Депутат предложил перейти на 12-летнее обучение в школах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов разрабатывает законопроект, которым предлагает учиться в школе на год дольше, то есть 12 лет, говорится в сообщении пресс-службы депутата, поступившем в РИА Новости.

По мнению депутата, существующая система общего образования в РФ страдает существенными недостатками: перегрузка обучающихся, "натаскивание" на ЕГЭ, неполноценные условия для сохранения и укрепления здоровья школьников, разница в качестве обучения в субъектах РФ и прочее.

"Чернышов предложил усовершенствовать систему образования в России, увеличив ее на год. Документ, над которым сейчас работает депутат, предполагает построение новой 12-летней системы общего образования", — говориться в сообщении.

Согласно готовящемуся документу, система образования должна строиться по следующей структуре: "первая (начальная) ступень с 6 до 10 лет (1-4-й классы); вторая ступень: основная общеобразовательная школа с 10 до 16 лет (5-10-й классы); третья ступень: полная средняя общедоступная школа с 16 до 18 лет (11-12-й классы)".

"Переход на 12-летнюю систему обучения предусматривает решение таких основных задач, как ранняя профессиональная ориентация школьников, "учебная разгрузка" и сохранение здоровья детей, усиление личностной ориентации образования, развитие дополнительного образования детей", — цитирует Чернышова пресс-служба.

Уточняется, что после окончательной доработки соответствующие изменения будут отправлены на рассмотрение Госдумы для последующего внесения в случае их одобрения в Федеральный закон "Об образовании в РФ".