Смертность в России снизилась на 2,3%, сообщили в Минздраве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Смертность в России за семь месяцев этого года снизилась на 2,3% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

"Согласно данным официальной статистики Росстата, за семь месяцев текущего года в нашей стране умерло на 23,7 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3 % и составила 12,7 на 1000 населения (за 7 месяцев 2016 года – 13,0 на 1000 населения)", — приводятся слова министра в сообщении ведомства.

По ее словам, такие результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин: от болезней системы кровообращения — на 3,3%, новообразований (опухолей) — на 2,8%, туберкулеза — на 15,2 %, болезней органов дыхания — на 9,0%, в том числе от пневмоний — на 21,0%, болезней органов пищеварения — на 4,2%, внешних причин смерти — на 10,7 %, в том числе от дорожно-транспортных происшествий — на 8,5%.

Также отмечается, что на протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за семь месяцев снизилась на 11,7% и составляет 5,3 на 1000 родившихся живыми.