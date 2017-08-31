Депортированная с Украины журналистка Первого канала вернулась в Москву

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Самолет, на котором из Минска прилетела корреспондент Первого канала Анна Курбатова, депортированная из Украины, приземлился в Москве.

Рейс Минск-Москва приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". Ведущая программы "Вечерние новости" Первого канала сообщила, что Курбатова вернулась в Москву.

"Я наконец-таки дома, чувствую себя очень хорошо, дома, как говорится, и стены помогают. Температура еще держится, потому что очень долго — около полутора часов простояли на границе, было очень холодно, мне не дали толком одеться, но сейчас потихонечку она уже спадает, чувствую себя хорошо, спасибо большое", — сказала Курбатова во время прямого включения из аэропорта.

Журналистка поблагодарила своих коллег за помощь, которую ей оказывали при переезде.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года. По словам самой Курбатовой, основной причиной депортации стало то, что в своем сюжете она назвала происходящее в Донбассе "гражданской войной", а не "российской агрессией".

Это не первый случай депортации российских журналистов с Украины.

Ранее телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщал, что Украина выдворила Татьяну Нерсесьян со своей территории. Как сообщила сама журналистка, ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами якобы представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства. Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.