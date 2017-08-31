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Общество

Реализацию серии "Лидокаина" приостановили после смерти двух человек

17:1931.08.2017
01600
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкШприц с лекарством. Архивное фотоШприц с лекарством. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Росздравнадзор приостановил реализацию серии препарата "Лидокаин", после применения которого от анафилактического шока скончались два человека, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

Укол. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Москвичка умерла после укола лидокаина на дому

"В 2017 году в Службу поступило два сообщения из Республики Крым и Самарской области о летальных исходах у пациентов (41 год и 9 месяцев), наступивших вследствие анафилактического шока при применении лекарственного препарата "Лидокаин, раствор для инъекций… серии 020117, производства ООО "Озон" (в одном случае препарат "Лидокаин" применялся вместе с лекарственным препаратом "Вода для инъекций")… Других сообщений о нежелательных реакциях данных препаратов указанных серий в Росздравнадзор не поступало", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в целях исключения связи между наступлением анафилактического шока и недоброкачественностью лекарственных средств, организована экспертиза качества образцов указанных серий лекарственных препаратов "Лидокаин" и "Вода для инъекций", которая еще продолжается.

Инъекция. Архивное фото
© Fotolia / DDRockstar
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"В качестве превентивной меры… реализация указанных серий лекарственных препаратов "Лидокаин" и "Вода для инъекций" на территории Российской Федерации приостановлена держателем регистрационных удостоверений данных препаратов ООО "Атолл", о чем Росздравнадзор проинформировал субъекты обращения лекарственных средств", — отметили в Росздравнадзоре.

В ведомстве добавили, что сведения о риске развития аллергических реакций в виде анафилактического шока приведены в инструкциях по медицинскому применению лекарственных препаратов "Лидокаин", в том числе и производства ООО "Озон".

"Лидокаин" — местный анестетик и сердечный депрессант, применяемый в качестве антиаритмического средства.

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