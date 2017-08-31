Клинцевич предложил ввести визы для граждан из стран Средней Азии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что для приезжающих в Россию граждан Средней Азии необходимо ввести визовый режим.
"В республиках Средней Азии созданы очаги социальной напряжённости, пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жёсткий контроль на границе", — заявил Клинцевич РИА Новости.
По его словам, если подобные случаи подготовки терактов в России выходцами из Средней Азии будут учащаться, он сам "как зампред комитета (Совета Федерации) по обороне" будет выходить с такими предложениями.
"Другого выхода здесь нет", — заявил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.