Клинцевич предложил ввести визы для граждан из стран Средней Азии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что для приезжающих в Россию граждан Средней Азии необходимо ввести визовый режим.

ФСБ ранее в четверг сообщила о задержании двух членов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" * — выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября.

"В республиках Средней Азии созданы очаги социальной напряжённости, пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жёсткий контроль на границе", — заявил Клинцевич РИА Новости.

По его словам, если подобные случаи подготовки терактов в России выходцами из Средней Азии будут учащаться, он сам "как зампред комитета (Совета Федерации) по обороне" будет выходить с такими предложениями.

"Другого выхода здесь нет", — заявил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.