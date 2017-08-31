Сергей Шнуров будет вести на Первом канале программу "Главный котик страны"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первый выпуск программы "Главный котик страны", вести которую будет лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, выйдет в эфир Первого канала в воскресенье, 3 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

Премьера программы "Главный котик страны" состоится 3 сентября в 12.15 мск.

"Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела", — сказал Шнуров, слова которого приводит пресс-служба Первого канала.