Московской гимназии присвоили имя дипломата Виталия Чуркина

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц приняла решение о присвоении имени Виталия Ивановича Чуркина столичной гимназии №1522 на западе Москвы, сообщила пресс-служба ОНФ.

В ОНФ напомнили, что Народный фронт выступил с инициативой присвоения школе имени дипломата в июне текущего года. С такой просьбой в организацию обратился коллектив учебного заведения, в котором учился Виталий Чуркин. Однако горкомиссия не приняла документы, так как в соответствии с постановлением правительства Москвы имена государственных или общественных деятелей присваиваются объектам городской инфраструктуры или учреждениям только по истечении пяти лет со дня смерти. Однако по распоряжению мэра Москвы или президента России может быть сделано исключение.

"С таким ходатайством и выступил Народный фронт. В поддержку инициативы также выступил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и вдова народного дипломата Ирина Евгеньевна Чуркина. В память о любимом в народе защитнике интересов России Сергей Собянин сделал такое исключение", — говорится в сообщении.

По словам члена московского штаба ОНФ Юрия Вяземского, присвоение имени выдающегося дипломата – "это дань памяти о народном герое, который больше 40 лет отстаивал интересы нашей страны на международной арене".

"Это решение было абсолютно необходимым и можно только приветствовать, что оно было принято так оперативно. Для гимназии, которая так бережно относится к памяти о своем выпускнике, чтит традиции и опыт международной дипломатии, где уже успешно работает "Академия детской дипломатии", это станет дополнительным импульсом к развитию", — цитирует пресс-служба ОНФ слова Вяземского.

Бывший постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.