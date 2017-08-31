Космонавты на МКС поздравили Москву с Днем города

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский поздравили москвичей с Днем города и пригласили жителей всей планеты посетить праздничные мероприятия, которые пройдут в Москве с 1 по 10 сентября, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в четверг.

"Мы здесь, в космосе, а у вас есть замечательная возможность. Мы приглашаем всех с 1 по 10 сентября присоединиться к празднованию юбилея Москвы. И где бы вы ни жили: в Мурманске, Анадыре, Владивостоке, Хабаровске… Поверьте, отовсюду до Москвы совсем не так далеко – вам даже не понадобится космический корабль, чтобы добраться в нашу столицу", — сказал Юрчихин.

Космонавты отметили, что сегодня в столице живут талантливые изобретатели, инженеры, архитекторы, врачи и деятели культуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что поздравления от космонавтов и праздничная программа, которую в этом году посвятили выдающимся москвичам, воодушевит будущих покорителей космоса.

"Москва была и остается мировым центром космических исследований и разработок. Здесь в апреле 1961 года вся страна встречала первого космонавта планеты Юрия Гагарина; здесь родилась Светлана Савицкая — первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос; московские конструкторы принимали участие в создании орбитальных станций "Салют" и "Мир"", — цитирует Собянина оргкомитет.

Мэр подчеркнул, что в День города целую праздничную площадку на Тверской посвятят достижениям московских ученых, конструкторов, инженеров, изобретателей в развитии авиации и освоении человечеством космического пространства.

"Надеюсь, что и программа праздника, и поздравления от космонавтов воодушевят будущих покорителей космоса", — сказал градоначальник.

День города в этом году в Москве отметят 9-10 сентября. Празднование пройдет в едином тематическом оформлении — в стиле конструктивизма. К 870-летию города также запланирован фестиваль, который состоится в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".