Умер актер Мухтарбек Кантемиров

Актер Мухтарбек Кантемиров в фильме Не бойся, я с тобой! 1919

Актер Мухтарбек Кантемиров в фильме Не бойся, я с тобой! 1919

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Артист кино и цирка, известный каскадер Мухтарбек Кантемиров скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Гильдии каскадеров.

Кантемиров родился в семье профессиональных цирковых наездников. Он приобрел широкую известность благодаря комедии Юлия Гусмана "Не бойся, я с тобой", где исполнил роль циркового артиста Рустама.

"Не стало Мухтарбека Кантемирова. Его вряд ли надо подробно представлять многочисленной армии поклонников циркового искусства во всем мире. Достаточно только произнести это имя – и перед глазами предстает картина: залитый яркими огнями манеж, по которому под искрометные звуки лезгинки в бешеном галопе проносятся кони, а парни в черкесках проделывают на скаку немыслимые трюки… До самых последних дней у него были порой озорные, и всегда молодые глаза. И даже когда он был не молод, он оставался статен и благороден", — говорится в сообщении на сайте.

Кантемиров так же сыграл в картинах "В двух шагах от рая", "Марш-бросок", "Не бойся, я с тобой! 1919" и других. Он являлся основателем и художественным руководителем московского конного театра "Каскадер".