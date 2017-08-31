Прогноз: россияне потратят триллион рублей на сладости в 2017 году

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продажи кондитерских изделий в РФ в 2017 году могут превысить 1 триллион рублей, в среднем один россиянин потратит на сладости около 7 тысяч рублей или почти 20 рублей в день; на эту сумму можно купить либо две конфеты с вафельной начинкой, либо горсть карамели, либо три-четыре пряника средней величины, говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

"Расходы россиян на покупку кондитерских изделий в 2017 году составят в среднем на человека около 7000 рублей в год, что примерно соответствует тратам в размере 19 рублей в день на человека", — говорится в исследовании.

"Что можно купить на 20 рублей в день из кондитерских изделий? Это может быть три-четыре средней величины пряника весом по 30-40 граммов, или 6-8 штук сахарного печенья на 70-80 граммов, либо несколько долек шоколада на 20-25 граммов, или 2-3 шоколадные конфеты, или наконец немного карамели в пределах 100 граммов", — объяснили в ЦИКР.

Кроме того, по данным центра, в текущем году расходы на покупку кондитерских изделий, скорее всего, окажутся выше прошлогоднего показателя в 6,6 тысячи рублей в год на человека. В целом же продажи кондитерских изделий в 2017 году могут преодолеть уровень в 1 триллион рублей против 979,5 миллиарда рублей в 2016 году. По итогам первого полугодия 2017 года, по данным Росстата, рост продаж всех видов кондитерских изделий составил 4,7% — до 468,6 миллиарда рублей.

В целом, пока в России сохраняется уровень потребления кондитерских изделий в 24 килограмма в год на человека и до конца текущего года существенного прироста этого показателя не ожидается. Текущие объемы потребления примерно соответствуют докризисному уровню 2014 года, но с немного другой структурой, в которой преобладают мучные кондитерские изделия, включая торты с пирожными — 11,4 килограмма в год на человека в среднем. На шоколадные кондитерские изделия приходится 4,7 килограмма в год на человека, на сахаристые кондитерские изделия — 7,9 килограмма в год на человека, включая карамель.

Потребление кондитерских изделий в России остается в целом на относительно невысоком уровне. Особенно в сравнении с развитыми европейскими странами, с которыми у нас много сходства в модели потребления сладостей и где сладостей едят в полтора, а в случае отдельных категорий даже в несколько раз больше.