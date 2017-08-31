Милонов попросил Генпрокуратуру проверить сообщества "ВИЧ-диссидентства"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности сообществ и проповедников идей "ВИЧ-диссидентства" на предмет нарушения действующего законодательства, а также изучить вероятность связи данных сообществ с международными террористическими организациями, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".

Следственные органы в Петербурге проводят доследственную проверку по факту смерти в детской больнице 10-летней ВИЧ-инфицированной, сообщило ранее городское ГСУСК РФ. По данным СМИ, родители ребенка отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.

"Мною был направлен запрос на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой рассмотреть возможность организации широкомасштабной проверки деятельности данных сообществ и проповедников "ВИЧ-диссидентства" как в интернете, так и вне его, на предмет нарушения действующего законодательства РФ", — цитирует Милонова пресс-служба "Единой России".

Депутат также попросил Генеральную прокуратуру "изучить вероятность связи движения "ВИЧ-диссидентства" в России с международными террористическими организациями", отмечается в сообщении.

"Неприемлемо, что распространители данной идеологии не скрывают своих имен и действуют фактически легально: в интернете существуют соответствующие сайты и группы, выпускается литература, проводятся собрания и ведется "просветительская" работа", — заявил парламентарий.

Милонов напомнил о недавней трагедии в Санкт-Петербурге, а также о том, что случаи смерти детей с ВИЧ, родители которых отказывались от лечения, не единичны. Так, например, в июле прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу женщине, которая сознательно не лечила свою дочь.