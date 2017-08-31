Опрос показал, сколько россияне потратили на школьную форму

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Траты родителей на школьную форму для ребенка в 2017 году в среднем составили порядка 10 тысяч рублей, на учебники и канцелярские принадлежности — примерно по 2,5-3 тысячи рублей, общие средние затраты на ребенка перед 1 сентября превышают 14 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Больше всего россияне потратили или планируют потратить на школьную форму ребенка (78%), портфель (23%), спортивную форму (17%), канцелярские принадлежности (10%), тетради (7%), учебники (7%).

Отмечается, что 23% россиян рассчитывают потратить на школьную форму 6-10 тысяч рублей, 19% — 3,5-6 тысяч рублей, а 15% респондентов — более 10 тысяч рублей. Как сообщает ФОМ, траты россиян на школьную форму в 2017 году в среднем составляют 9255 рублей.

Кроме того, большинство россиян (69%) затруднились ответить на вопрос, сколько они рассчитывают потратить на учебники для своих детей. В то же время 14% опрошенных предполагают выделить на это 1,5-3 тысячи рублей, 9% — 1,5 тысячи рублей и менее, а 8% — более 3 тысяч рублей. Согласно данным ФОМ, траты россиян на учебники для школьников в 2017 году в среднем составляют 2714 рублей.

Согласно опросу, 38% россиян также не могут сказать, сколько планируют потратить на канцелярские принадлежности для школьников; 22% опрошенных заявили, что траты составят 1-2 тысячи рублей, 15% — менее 1 тысячи рублей, по 12% россиян ответили, что траты составят 2-3 тысячи рублей или свыше 3 тысяч рублей. По данным опроса, траты россиян на канцелярские принадлежности для школьников в 2017 году составляют в среднем 2621 рубль.

Таким образом, средний показатель трат на сборы школьников в 2017 году будет равен почти 14,6 тысячи рублей. Как показывают данные ФОМ, более половины россиян (56%) считают, что траты на сборы в школу слишком большие; назвали их приемлемыми 37% респондентов.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что расходы родителей к 1 сентября сокращаются, в 2017 году сбор одного ребенка в школу обошелся в среднем в 12,7 тысячи рублей, что на 14% меньше, чем годом ранее.

Опрос "ФОМнибус" проводился 27 августа 2017 года среди 1500 граждан РФ старше 18 лет в 53 субъектах РФ в формате интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.