Россияне в 2017 году стали чаще жаловаться в Генпрокуратуру на коррупцию

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне в первом полугодии 2017 года чаще обращались в Генеральную прокуратуру РФ с жалобами на коррупцию, чем за аналогичный период прошлого года, количество таких обращений выросло на 7%, сообщает надзорное ведомство в четверг.

"В первом полугодии 2017 года на интернет-сайте Генеральной прокуратуры РФ в разделе "Противодействие коррупции" зарегистрировано 14,8 тысяч обращений граждан о возможных нарушениях законодательства в сфере противодействия коррупции, что на 7% больше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что более 70% этих заявлений направлено в прокуратуры субъектов РФ, а 1,4 тысячи обращений поступило в управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ. Управление, в свою очередь, рассмотрело более 200 таких обращений, — это втрое больше, чем в прошлый аналогичный период.

В обращениях в основном говорится о предполагаемых фактах коррупции и нарушения законодательства со стороны чиновников в субъектах РФ, органах местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных сферах.