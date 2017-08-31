Мединский назначил и.о. ректора Института культуры Арсения Миронова

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Арсений Миронов, назначенный исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК), должен будет предложить план действий, который позволит институту выпускать готовых молодых руководителей в сфере культуры, в частности, директоров музеев, библиотек и домов культуры.

Министр культуры РФ Владимир Мединский приказом от 30 августа 2017 года назначил исполняющим обязанности ректора МГИК директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Арсения Миронова. Замминистра культуры Владимир Аристархов представил нового руководителя коллективу вуза в четверг.

"Институт – кузница кадров для культуры. Дефицит управленческих кадров в отрасли – острейший, с этим бессмысленно спорить. Значит, кузница должна работать лучше. МГИК должен выпускать не просто милых талантливых людей, но готовых молодых руководителей для сферы культуры. Директоров музеев, библиотек, домов культуры, выставочных организаций — профессионалов, обладающих знаниями и первичными навыками работы по профилю, общими навыками управления", — сказал Миронов.

Он пояснил, что первым делом планирует провести встречи с деканами факультетов и руководителями кафедр.

"Моя задача – предложить план действий, как добиться того, чтобы институт повысил качество подготовки выпускников. Собственно, такая задача поставлена учредителем, и она будет решена", — подчеркнул и.о. ректора.

Кандидат наук Арсений Миронов работал в администрации президента РФ, в Министерстве связи и массовых коммуникаций, Государственном институте искусствознания и в Министерстве культуры РФ. С 2014 года он возглавлял Российский научно-исследовательский культурного и природного наследия имени Лихачева. Также является членом научного совета Российской академии наук по культурному и природному наследию.

Ранее ректор МГИК являлся Иван Лобанов, который написал заявление об уходе в связи с переводом на новую работу. В качестве ректора он возглавил Государственный университет управления.