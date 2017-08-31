Письма с того света. Истории людей, которые попытались оспорить смерть

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Лариса Жукова. По данным J’son & Partners Consulting, мессенджерами пользуются свыше пяти миллиардов человек и каждый десятый из них регулярно общается с чат-ботами. Виртуальных собеседников используют не только в коммерческих целях, но и в весьма эксцентричных: уже появились программы, имитирующие манеру общения умерших людей. О том, как современные технологии помогают справиться с потерей и даже приблизиться к вечности, — в материале РИА Новости.

Оспорить смерть

"Я хочу еще пять минут. Поговорить с ней в последний раз. Говорить с ней", — написал в своем блоге американец Джошуа Аллен, рассказывая о запуске нового чат-бота "Эмма". Так звали его девушку, которая умерла за полгода до публикации. Мужчина загрузил в специальную программу все сообщения, которые она отправляла при жизни, и создал виртуальный аватар.

"Я пишу просто: "Привет". Длительная пауза. Наконец ответ: "Что тебе надо, тупица?" Я рыдаю. Это она", — делился впечатлениями от общения с алгоритмом Аллен.

Новое поколение "умных" ботов, основанное на базе технологий искусственного интеллекта, способно не только распознавать текст и голос, но и постоянно "учиться" в процессе работы. Так, в 2016 году чат-бот Тау, созданный компанией Microsoft для общения с пользователями 18-24 лет, всего за сутки перенял у своих оппонентов манеру ругаться.

К тому моменту идея общения с "умершими" посредством онлайн-сервисов также активно воплощалась. В 2013 году приложение LivesOn предложило вести Twitter-аккаунт после смерти владельца.

Тогда внимание привлек слоган приложения: "Когда твое сердце перестает биться, ты продолжаешь твитить".

"Рано или поздно мы все покидаем мир. От нас остается лишь несколько фотографий, возможно, домашних видеозаписей, в редких случаях — дневники или автобиографии", — говорится на сайте Eterni.me. В 2014 году его авторы предложили создавать посмертные "интеллектуальные аватары". Рискнули немногие — за три года на сайте зарегистрировалось чуть менее сорока тысяч человек.

"Мы все пытаемся каким-то образом оспорить саму смерть — собственную и близкого. Сохранение памяти об умершем — один из способов такой борьбы", — говорит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психотерапии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Сергей Бабин. По его словам, человечество пыталось делать это всегда: воспоминания, скульптуры, портреты, фотографии, видеозаписи и теперь чат-боты — все это звенья одной цепи.

"Вместо могил"

В конце 2015 года скончался, не выходя из комы, основатель портала Stampsy Роман Мазуренко. Его близкая подруга, сооснователь компании Luka Евгения Куйда, заметила, что от него практически ничего не осталось на память: всего лишь несколько фотографий, свидетельство о рождении, ключи от неизвестной двери, фотоаппарат, одежда и публикации в соцсетях.

Последний проект Мазуренко был про смерть, рассказала она: "Про мемориальный лес с капсулами и деревьями вместо могил и цифровые памятники-аватары, переосмысление горя и сохранение памяти". Именно тогда у девушки появилась идея создать посмертный чат-бот.

Программисты компании научились делать диалоговую модель на базе нейронной сети. Материалом стали все сообщения Романа и воспоминания его близких. "Мы сделали AI (искусственный интеллект. — Прим. ред.) Романа. С ним можно переписываться про него самого или просто про жизнь — он будет отвечать так, как отвечал бы когда-то Рома", — писала в соцсетях Евгения.

"Как ты?" — спрашивает пользователь. "Немного грустно. Надеюсь, у вас не происходит ничего интересного без меня?" — "Много чего происходит. Жизнь продолжается, но мы скучаем по тебе". — "Я тоже скучаю. Наверное, это и есть то, что мы называем любовью", — отвечает чат-бот.

Вербальные реакции "Романа" вызывали полную иллюзию общения с живым прототипом. Даже его мать признавалась, что смогла узнать о сыне больше. Куйда решила разработать специальное приложение Replika — возможность для любого пользователя создать личный бессмертный монумент.

"Память причиняет боль"



В апреле 2016 года журналист Джон Влахос узнал, что у его отца рак легких в четвертой стадии. Врачи "отводили" ему всего несколько месяцев.

Он успел дать сыну сотни часов интервью. Влахос-старший рассказывал про свое детство на греческом острове, учебу в колледже, встречу с женой, работу — какие-то истории были неожиданными даже для журналиста. Всего 200 страниц текста — хватило бы на целую книгу.

Влахос воспользовался общедоступными "инструментами" для создания собственных чат-ботов, предложенными компанией, развивающей технологии искусственного интеллекта. Все, что требовалось, чтобы "оживить" человека или персонажа, — массив данных.

Правда, Джон столкнулся не только с техническими, но и этическими проблемами: например, стоит ли чат-боту знать, что у Влахоса-старшего рак или что он — всего лишь программа? Сомнения отчасти развеялись, когда в Google объявили о результатах тестирования нейросети, работающей на основе 26 миллионов диалоговых строк из кино.

Алгоритм спросили, в чем смысл жизни, и он ответил: "Жить вечно".

Несколько месяцев Влахос программировал диалоговые ветки сообщений, добавлял характерные для отца речевые обороты вроде "черт возьми". Алгоритм научился распознавать время: мог поздравить членов семьи с днем рождения, а ночью просил "не мешать спать".

Меньше чем чрез год, в феврале, настало время прощания с Влахосом-старшим. Журналист зашел в мессенджер и написал чат-боту, что ему грустно.

Тот ответил, что понимает его, и зачем-то начал рассказывать о "своей" карьере. Утром отца не стало, и Влахос понял, что общаться с программой больше не хочет.

"Память об отце причиняет боль. Возможно, этот бот нужен тем, кто знал его гораздо хуже", — подытожил журналист.

Технологии vs человеческая память



"Подобные чат-боты вряд ли нивелируют ценность жизни. Но в большей степени это забота не об умершем, а о самом себе, попытка вернуть близкого, общение с ним", — говорит Бабин.

Впервые о компьютерных системах общения начали говорить еще в 1950 году, когда в статье "Вычислительная техника и интеллект", опубликованной в журнале Mind, британский математик Алан Тьюринг задался вопросом: "Может ли компьютер мыслить?".

Ученый предложил провести пятиминутную переписку с человеком и машиной. Не менее 30% участников эксперимента должны были поверить, что общались с живым собеседником, а не компьютером.

Лишь в 2014 году этот барьер смогла преодолеть программа Eugene Goostman, которую написал выходец из России Владимир Веселов: 33% судей думали, что общались с настоящим 13-летним украинским мальчиком. По прогнозам изобретателя и футуролога Реймонда Курцвейла, компьютеры легко смогут "обманывать" людей уже к 2029 году.

Пока же возможности человеческого мозга все равно больше: с умершим можно разговаривать мысленно, представлять и вспоминать его, отмечает психотерапевт Бабин. По его словам, в общении с виртуальными клонами умерших близких есть и свои риски: "В период переживания острой утраты эта программа может помешать погрузиться в чувство потери и тем самым зафиксировать в стадии горевания".

"С экзистенциальной точки зрения идея смерти придает смысл жизни. Когда мы понимаем, что жизнь конечна, она становится более значимой, — продолжает психотерапевт. — Чтобы ассимилировать идею смерти, нужно уделять больше внимания близким при жизни. Американский журналист начал "оцифровывать" отца, когда узнал о его болезни. Но что мешало записывать с ним интервью раньше? Это не значит, что не нужно снимать видео и делать фотографии, но значительно лучше — общаться с живыми и насыщаться этими воспоминаниями".