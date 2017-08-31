"Русское географическое общество" определило лучших гидов в России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Победителями всероссийского конкурса "Лучший гид России" Русского географического общества стали экскурсоводы из Томска, Вологды, Москвы, Волгограда, Кронштадта и Ярославля, сообщили в четверг в пресс-службе РГО.

"В московской штаб-квартире Русского географического общества определили победителей всероссийского конкурса "Лучший гид России". Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно было снять двухминутный видеоролик на русском языке, содержащий яркий рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности своего региона", — говорится в сообщении.

В РГО рассказали, что гиды подошли к заданию творчески. "Участники конкурса переодевались в костюмы разных исторических эпох и сказочных персонажей, снимали видео в стиле популярных мюзиклов и читали стихи, поднимались высоко в горы, спускались в пещеры, прыгали в водопады и даже летали на дельтапланах. Благодаря этому известные достопримечательности нашей страны получили совершенно новое освещение, а о неизвестных зрители узнали такие факты, которые удивили даже опытных краеведов", — отметили в пресс-службе РГО.

Победителем в номинации "Гид-профессионал. Музей" стала Ксения Васильева из Томска, в номинации "Гид-профессионал. Город" — Нина Смелкова из Вологды, в номинации "Гид-проводник. Горы, экотуризм" выиграл Антон Шкурин из Москвы, лучшим гидом-любителем стал Сергей Рябухин из Волгограда, и еще двое ребят признаны победителями в номинации "Гид-любитель. До 18 лет" — Даниил Жмаев (Кронштадт) и Михаил Рубцов (Ярославль).

"Победители станут героями фильмов телеканала "Моя планета" и программ радио "Маяк", — добавили в РГО.