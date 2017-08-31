Россияне могут оформить визы в других странах, подтвердили в посольстве США

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Претенденты на американские неиммиграционные визы из регионов смогут пройти собеседование в соседних странах, если им неудобно ехать в Москву, заявил полномочный министр-советник посольства США Лоуренс Тоби.

США с 23 августа приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России в связи с уменьшением числа сотрудников американских дипмиссий в России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

"Есть возможность подавать на визы в соседних странах, если туда легче проехать", — сообщил Тоби на телефонном брифинге.

"Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы оформление ограничилось одной поездкой. Но не могу исключить возможности, что придется приезжать второй раз", — добавил.

Этим летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.