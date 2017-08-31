Банк России запускает сайт финансовой грамотности

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Банк России открывает информационно-просветительский интернет-ресурс, посвященный финансовой грамотности и культуре, сообщается на сайте регулятора.

"Тридцать первого августа 2017 года начинает работать информационно-просветительский ресурс Fincult.info, созданный Центральным банком Российской Федерации. Его цель – формирование финансовой культуры граждан. Сайт предназначен для самой широкой аудитории, обладающей разным объемом знаний об экономике и разными финансовыми возможностями", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый – от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Регулятор отмечает, что это не прямое руководство к действиям, а рекомендации, которых можно придерживаться, чтобы не упустить из виду чего-нибудь важного и не оказаться в критической ситуации.

"Создатели ресурса рассчитывают, что он будет полезен как потребителям на этапе принятия решений о выборе той или иной финансовой услуги, так и всем, кто хочет знать, как устроен и работает финансовый рынок", — отмечает ЦБ. Сейчас сайт содержит стартовый набор материалов. Основная информация сгруппирована по темам, исходя из конкретных потребностей граждан.

Помимо этого, на сайте публикуются новости, имеющие практическое значение, например, об изменениях законодательства, появлении новых продуктов и услуг, а также краткие советы по актуальным темам, указывает ЦБ. Сайт будет также содержать не только информационные материалы, но и сервисные функции. В настоящее время уже запущены кредитный и депозитный калькуляторы.

Также предусмотрена страница для проверки легитимности финансовых организаций, которая напрямую связана с официальными данными Банка России. Отдельный раздел сайта предназначен для преподавателей, методистов и волонтеров финансового просвещения. Ежедневно сайт будет пополняться новыми текстовыми и видеоматериалами. Со временем на сайте появится больше тестов, калькуляторов и игр.