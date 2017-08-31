В посольстве США ответили на вопрос о Skype-собеседовании для получения виз

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Посольство США в Москве не сможет проводить собеседования по Skype с претендентами на неиммиграционные визы из регионов по техническим причинам, сообщил журналистам полномочный министр-советник посольства США Лоуренс Тоби.

"Я сожалею о том, что по ряду технических соображений мы не можем это организовать. Это, к сожалению, невозможно", — сказал Тоби, отвечая на вопрос о возможности проведения удаленных собеседований.

Он уточнил, что консульский отдел посольства США в Москве возобновит работу 1 сентября.

"Завтра мы начнем работу в количестве 1000 собеседований в день, но это не точно", — заявил Тоби.

"Мы по прежнему оформляем заявления на визы, которые там начались. Эта работа не была приостановлена. С пятницы мы оформили и выдали чуть меньше тысячи виз", — добавил он.