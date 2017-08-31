Столица Крыма лишилась главного архитектора

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Главный архитектор Симферополя Ирина Иванова покинула занимаемую должность, сообщает пресс-служба администрации города.

"Распоряжением главы администрации города Симферополя прекращено действие трудового договора и уволена по собственному желанию заместитель главы горадминистрации — главный архитектор крымской столицы Ирина Иванова", — говорится в сообщении.

Иванова занимала пост архитектора с 13 июня текущего года, курировала деятельность департамента развития муниципальной собственности.

Ранее глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, возглавлявший мэрию почти три года, написал во вторник вечером заявление об увольнении по состоянию здоровья; заявления об уходе по собственному желанию написали его заместитель и первый заместитель, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.