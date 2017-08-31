Три новых школы стоимостью около 500 миллионов рублей откроют на Алтае

БАРНАУЛ, 31 авг — РИА Новости. Три новых образовательных объекта общей стоимостью около 500 миллионов рублей начнут работу в Барнауле, селе Юдиха и райцентре Родино Алтайского края 1 сентября, строительство еще четырех школ продолжается в регионе, рассказал в ходе видеоселекторного совещания с правительством России губернатор Александр Карлин.

По его словам, в рамках подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года выполнен огромный объем работ, на эти цели направлены более 2 миллиардов рублей, в основном из федерального и регионального бюджетов.

"К началу учебного года в крае подготовили 1 тысячу 120 образовательных площадок. В федеральную программу по созданию новых мест на 2018 год включат строительство трех школ, две из которых будут расположены в Барнауле, еще одна в Егорьевском районе — пристрой к действующей образовательной организации. Работы на этих объектах начнутся уже в 2017 году за счет средств краевого бюджета", — сказал Карлин.

Глава региона отметил, что значимая часть работ осуществляется за счет средств краевой инвестиционной программы.

В Барнауле откроет свои двери новая школа N 133 на 550 мест в недавно построенном микрорайоне "Дружный".

В селе Юдиха новая школа вместит 88 учащихся. Ее строительство осуществлялось по программе создания новых мест в общеобразовательных организациях, стоимость проекта составляет более 80 миллионов рублей, это средства из краевого бюджета. А в райцентре Родино достроена пристройка к школе, данный проект обошелся региону в 78 миллионов рублей.

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