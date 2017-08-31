Известные актеры, спортсмены и музыканты проведут видеоэкскурсии по Москве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Известные актеры, спортсмены, музыканты и режиссеры проведут видеоэкскурсии по местам с необычной историей к 870-летию Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"К 870-летию Москвы в социальной сети "Одноклассники" запустили проект, разработанный совместно с правительством Москвы, — "100личности": карта города с видеоэкскурсиями от звезд" — говорится в сообщении.

Гидами по 16 интересным местам Москвы стали Федор Бондарчук, Фекла Толстая, Егор Дружинин, Владислав Лисовец и другие знаменитости.

"Режиссер Федор Бондарчук рассказывает о грозе, которая сподвигла Павла Третьякова основать училище для глухонемых на Донской улице. Актер и хореограф Егор Дружинин делится историей переоформления фасада Чайного дома на Мясницкой, а олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова раскрывает секрет катка в Крапивинском переулке, который изменил судьбу знаменитого купца и мецената Алексея Бахрушина", — отмечает портал.

Также свои экскурсии записали DJ Грув, актеры Ольга Будина, Сергей Гармаш, Никита Ефремов, Константин Крюков, Александра Ребенок, Любовь Толкалина и Сергей Шакуров, певец Александр Панайотов, хоккеист Сергей Федоров и радиоведущая Маргарита Митрофанова.

Посмотреть ведеоэкскурсии можно на сайте и в специальном приложении в "Одноклассниках" с любого устройства. Отмечается. что экскурсии продолжат традицию бесплатных познавательных прогулок по Москве в рамках цикла "Московские сезоны". Москвичи и гости столицы смогут посетить 50 познавательных прогулок с 12 августа по 10 сентября.

"Бесплатные экскурсии по столице уже стали традицией. Ежегодно их посещают десятки тысяч москвичей и туристов. А в честь городского юбилея мы подготовили особый проект: теперь благодаря циклу познавательных видеоэкскурсий прогуляться по московским улицам, да еще и в компании знаменитостей, могут и жители других российских и зарубежных городов", — приводит портал слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.