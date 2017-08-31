Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии 1 сентября изменит режим работы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро в Москве 1 сентября будет закрыта для входа во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Отмечается, что три эскалатора для выхода в город будут включены только на подъём. Такие меры будут приняты для увеличения пропускной способности вестибюля и обеспечена безопасная перевозка гостей массового мероприятия. С 11.00 станция начнет работу в обычном режиме.
Кроме того, 1 сентября на 26 станциях будет организована работа волонтеров и дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях московского метро будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и полиции.