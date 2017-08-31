Россиянам выплатили более девяти миллиардов рублей долгов по зарплате

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Роструд в первые шесть месяцев этого года провел порядка 19 тысяч проверок, в результате которых было выплачено более 9,2 миллиарда рублей долгов по зарплате, пишет газета "Известия".
"Известия" отмечают, что в результате проведенных проверок территориальные органы Роструда выявили почти 51 тысячу случаев задержки зарплаты. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.
Он также подчеркнул, что задержка зарплаты даже на один день — это серьезное нарушение трудового законодательства.
"Причем недостаток средств на выплату заработной платы не освобождает работодателя от административной ответственности, а при длительной задержке — и от уголовной. Если работодатель на момент проверки устранил нарушение, то инспектор труда может вынести только предупреждение" — отметил глава ведомства.