Россиянам выплатили более девяти миллиардов рублей долгов по зарплате

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Роструд в первые шесть месяцев этого года провел порядка 19 тысяч проверок, в результате которых было выплачено более 9,2 миллиарда рублей долгов по зарплате, пишет газета "Известия".

"Более 568 тысяч россиян получили ранее задержанную работодателями зарплату в первые шесть месяцев этого года. Всего же в ходе проверок, которые провела Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), гражданам выплатили более 9,2 миллиарда рублей", — говорится в публикации.

"Известия" отмечают, что в результате проведенных проверок территориальные органы Роструда выявили почти 51 тысячу случаев задержки зарплаты. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.

"В последнее время мы наблюдаем, что работодатели стали более ответственно подходить к вопросам, связанным со своевременной выплатой заработной платы. В частности, реже нарушаются сроки авансовых выплат, расчетов при увольнении и выплаты отпускных", — приводит издание слова руководителя ведомства Всеволода Вуколова.

Он также подчеркнул, что задержка зарплаты даже на один день — это серьезное нарушение трудового законодательства.

"Причем недостаток средств на выплату заработной платы не освобождает работодателя от административной ответственности, а при длительной задержке — и от уголовной. Если работодатель на момент проверки устранил нарушение, то инспектор труда может вынести только предупреждение" — отметил глава ведомства.