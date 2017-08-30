Возгорание на свалке в Рузе можно потушить в течение недели

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Внутреннее возгорание на мусорном полигоне в Рузском городском округе можно потушить в течение недели, сообщила пресс-служба министерства экологии Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, пожар на полигоне был зафиксирован около девяти часов вечера 29 августа. На месте в оперативном режиме был развернут штаб по тушению, были задействованы пожарные бригады и коммунальные службы городского округа Руза.

"Открытого огня нет, но есть внутреннее, так называемое аэробное, возгорание на одном из склонов, которое происходит из-за скопления свалочного газа в теле полигона, его можно потушить в течение недели", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкологии, администрация городского округа должна решить вопрос с увеличением завоза грунтов, что позволит перекрыть доступ кислорода к телу полигона. Далее он будет рекультивирован. Объявлен конкурс по выбору подрядной организации, которая займется изготовлением проекта рекультивации. Победитель станет известен уже в начале сентября.