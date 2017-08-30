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Общество

Костромской области выделят средства на создание детского технопарка

20:2830.08.2017
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© РИА Новости / Анна СкудаеваКострома. Архивное фотоКострома. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Скудаева

КОСТРОМА, 30 авг – РИА Новости. Костромской проект по созданию детского технопарка "Кванториум" признан победителем федерального конкурсного отбора региональных программ развития и получит грант в размере 79,3 миллиона рублей, сообщил областной департамент образования и науки в среду.

Иваново, Россия. Архивное фото
© Flickr / Konstantin Malanchev
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Министерство образования и науки РФ провело конкурсный отбор по программе "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся". В конкурсе приняли участие 22 субъекта страны, из них 13 признаны победителями.

"Размер федерального гранта для нашего региона составляет 79,3 миллиона рублей. При этом только двум субъектам выделена такая значительная сумма – Костромской области и Севастополю", — говорится в сообщении.

Карачаево-Черкесия. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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На эти средства на базе машиностроительного техникума в Костроме будет создан детский технопарк "Кванториум", оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием в сфере гидродинамики, электротехники, фотоники, беспилотной авиации (дроны), радиоэлектроники, робототехники, промышленного дизайна, IT-технологий.

Аудитория технопарка – дети с 6 до 18 лет, которые намерены продолжить образование технического направления, а также студенты профессиональных образовательных организаций.

"В технопарке ребята приобретут умения и навыки работы с системами лазерной резки, устройствами проектирования и производства печатных плат, 3D-проектирования. Обучение будет проводиться с привлечением бизнес-партнеров – предприятий Костромской области", — отмечают власти.

Открытие "Кванториума" запланировано на 2018 год. Сейчас идет подготовка помещения на базе Технологического техникума, намечена закупка оборудования.

В своем ежегодном инвестиционном послании губернатор региона Сергей Ситников отметил важность детских парков, потому что они способствуют "увеличению числа специалистов-инженеров в классическом понимании, инженеров-изобретателей, инженеров-предпринимателей, лидеров бизнеса, которые будут развивать инновационные компании".

"Необходимо воспитывать будущих профессионалов буквально с детского сада, повышать мотивацию к выбору инженерных специальностей, осуществлять поддержку личностного и профессионального самоопределения, проектного мышления у детей и подростков", — подчеркнул Ситников.

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