Юрист: решение Домодедово о платной парковке для инвалидов нарушает закон

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Решение аэропорта "Домодедово" отменить бесплатную парковку для инвалидов III группы противоречит законодательству, поскольку законами не установлена ее зависимость от группы инвалидности, заявил РИА Новости юрист региональной общественной организации людей с инвалидностью "Перспектива" Линь Нгуен.

Ранее стало известно, что в "Домодедово" уточнили правила пользования паркингом: теперь бесплатная парковка инвалидам третьей группы не положена. В аэропорте РИА Новости заявили, что уточнения внесены с целью приведения в соответствие с действующей законодательной базой.

"Подобные изменения вызывают у меня как у юриста недоумение. Руководство аэропорта заявляет, что они "привели в соответствие с действующей законодательной базой правила пользования паркингом, внеся некоторые уточнения для инвалидов". На самом деле эти правила скорее перестали соответствовать как федеральному, так и московскому законодательству", — сказал Нгуен.

По его словам, в Москве существует закон, согласно которому на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы, мест отдыха, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

При этом в законе говорится, что указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства; инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. По словам юриста, в федеральном законе "присутствует полностью идентичная норма".

"Таким образом, мы видим, что законами не установлена зависимость от группы инвалидности их прав на льготную парковку. Кроме этого, сомнения вызывает обязанность предъявления выписки из акта освидетельствования для пользования льготой. По нашему мнению, это излишнее требование, тем более совершенно неясно, что именно должно быть написано в данной выписке. Мы сейчас рассматриваем возможность направления обращения к руководству аэропорта о необходимости приведения правил парковки в соответствии с законами", — заявил Нгуен.