Всероссийское общество инвалидов: не Домодедово ущемляет наши права, а ПДД

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Права инвалидов ущемляет не аэропорт "Домодедово", отменивший бесплатную парковку для инвалидов III группы, а действующие правила дорожного движения, в соответствии с которым знак "инвалид" закрепляется не за конкретным человеком, имеющим инвалидность, а за автомобилем, заявил РИА Новости председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев.

Ранее стало известно, что в "Домодедово" уточнили правила пользования паркингом: теперь бесплатная парковка инвалидам третьей группы не положена. В аэропорте РИА Новости заявили, что уточнения внесены с целью приведения в соответствие с действующей законодательной базой. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала мелочным решение руководства аэропорта "Домодедово" об отмене бесплатной парковки для инвалидов III группы; общественница намерена обратиться в транспортную прокуратуру за разъяснениями.

"Конечно же, есть ущемление прав, потому что у нас в законе о социальной защите инвалидов в статье 15 нет подразделения на инвалидов I, II, III группы. Но почему-то правила дорожного движения, так сложилось, говорят, что знак "инвалид" может быть установлен только на машины инвалидов I и II группы и на машины, которые перевозят детей-инвалидов… Здесь не "Домодедово" играет ключевую роль, а правила дорожного движения", — сказал Терентьев.

Он отметил, что для разрешения этой правовой коллизии был разработан законопроект, который предлагает персонифицировать процедуру выдачи знака "инвалид". По словам Терентьева, проект прошел первое чтение в Госдуме.

"Сейчас мы находимся в дискуссии, как эту систему наладить, но мне кажется все-таки, что знак должен быть привязан именно к человеку, а не к автомобилю. И если человеку тяжело передвигаться, то он должен иметь возможность оставить машину рядом со входом в социально значимый объект. Аэропорт именно таким объектом является. Мы знаем, какие там расстояния. Чтобы человеку дойти с дальней парковки до входа в здание, нужно потратить много усилий", — отметил собеседник агентства.