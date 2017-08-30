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Общество

Путин поручил главе Адыгеи разобраться с проблемами региона

16:2530.08.2017
(обновлено: 16:26 30.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. 30 августа 2017Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. 30 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову обращения граждан, поступившие на "Прямую линию", в которых они жалуются на аварийное состояние школ и продажу койко-мест в больницах.

В среду глава государства провел рабочую встречу с руководителем республики. Разговор с Кумпиловым Путин сразу начал с поступивших к нему обращений от местных жителей.

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи. 29 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Врио главы Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона
"Людей беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры. Вы как бывший премьер не можете об этом не знать, поэтому хочу обратить на это Ваше внимание: "крыша течет в классах, грибок" и так далее. Ремонт садиков, обустройство площадок – "все лежит на плечах родителей"; "в школе нет спортзала, нет даже туалета" и так далее", — зачитал Путин фрагменты обращений.

Он поручил Кумпилову обратить особое внимание на качество школьных зданий и школьной инфраструктуры. Кроме того, президент попросил разобраться с проблемой платных койко-мест в стационарах Адыгеи.

"Много нерешенных проблем в области здравоохранения, но одно из этих обращений все-таки выбивается из того, что я увидел по другим регионам. Граждане пишут о какой-то новой "услуге": продаже койко-мест в стационарах, то есть врач дает направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. Четыре тысячи рублей заплатишь, и место тебе находят. Пожалуйста, надо повнимательнее. Надо провести соответствующие проверки и с этим поразбираться", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. 24 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Рязанской области поручил решить проблемы пожаловавшихся Путину
"Очень рассчитываю, что Вам, как, надеюсь, будущему руководителю республики удастся многие эти проблемные вопросы решить. Хочу надеяться, что люди, которые в республике проживают, это почувствуют, почувствуют результаты Вашей работы", — сказал глава государства.

Экономическая ситуация в Адыгее

Временно исполняющему обязанности главы республики Путин заявил, что самое главное – оправдать доверие людей. Кумпилов со своей стороны пообещал российскому лидеру разобраться по каждому обращению, "чтобы люди почувствовали работу органов исполнительной власти в положительном направлении".

По словам врио Адыгеи, в целом, и общественно-политическая и социально-экономическая ситуации в регионе стабильные. "В последние годы республика показывала по макроэкономическим показателям стабильный рост. В этом году индекс промышленного производства – 106,8 процентов; собственные доходы растут – 117 процентов. Уборочную страду закончили: 48 центнеров с гектара получили по озимой пшенице, работа идет",- сказал Кумпилов.

Он отметил, что властями определены точки роста для республики – "это индустриальный парк недалеко от города Краснодара, поселок Яблоновский". "То же самое – "Южгазэнерджи" у нас добывает газ, миллион кубов газа в сутки. И на базе добычи газа мы рядышком хотим индустриальный парк построить. И основное – это курорт "Лаго-Наки", туристическая отрасль, по этому направлению тоже работа ведется",- отметил врио главы Адыгеи.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. 30 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. 30 августа 2017
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