ОНФ планирует провести конкурс для молодежи об образе будущего России

СЕЛО СТЕРЕГУЩЕЕ (Крым), 30 авг – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках молодежного направления своей работы планирует провести конкурс в номинациях "эссе" и "креатив" на лучший образ будущего России, избранные работы передадут главе государства, рассказал руководитель исполнительного комитета ОНФ Алексей Анисимов, выступая на молодежном форуме "Таврида".

"Конкурс этих "мечт" должен состояться. А мы – Народный фронт – поможем реализоваться этим мечтам. И также это через голосование пройдет, и посмотрим, о чем люди у нас думают. Могут быть у нас конкурсы, когда люди могут написать письма взрослым. Условно говоря: что им нравится, а что не нравится во взрослых, что надо менять. И вот совсем тяжелый, с точки зрения его содержания, — образ будущего страны. Всех это волнует, все спорят, но мы хотим предложить набор тем, чтобы было две номинации, чтобы молодежь рассказала о своем видении этого образа", — сказал Анисимов.

По его словам, это будет конкурс пятистраничных эссе по одной из тем: власть, образование, здравоохранение и другие.

"И они должны предложить амбициозную идею, прорывную, может быть, альтернативу того, что есть. Образ будущего ждут – образ будущего глазами молодых. Безусловно, мы через голосование выберем, и это будет лежать на столе у президента. И номинация "креатив", кто-то может этот образ нарисовать, изложить стихами и видеороликами, вот такой вот конкурс", — добавил Анисимов.