Подготовка к Всемирному фестивалю молодежи находится в финальной стадии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подготовка к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов находится в финальной стадии, в настоящее время уже прорабатываются технические вопросы, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Рабочими языками фестиваля стали официальные языки ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.

"Этап уже самый, что называется, финальный, потому что до мероприятия осталось не более полутора месяцев. Идет уже техническая работа, сейчас на территории нашей страны уже работает международный подготовительный комитет из разных стран мира, который приехал, во взаимодействии с нашим национальным подготовительным комитетом. Я абсолютно убежден, что мероприятие будет иметь большой масштаб и будет проведено на самом высочайшем уровне", — сказал Бугаев.

Поручение Росмолодежи провести фестиваль Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку. Предыдущий, 18-й по счету фестиваль прошел в декабре 2013 года в столице Эквадора Кито. Россия уже в третий раз в своей истории примет ВФМС: предыдущие два фестиваля проходили в 1957 и 1985 годах.