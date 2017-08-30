Программу "Земской доктор" могут распространить на моногорода

ИЖЕВСК, 30 авг — РИА Новости. В Минздраве РФ рассмотрят предложения о расширении действия программы "Земской доктор" на моногорода, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам.
Как уточнили в пресс-службе Минздрава, предложения касаются распространения действия программы "Земской доктор" на моногорода.
Федеральная программа "Земский доктор" действует с 1 января 2012 года. По программе каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому уехать работать в село на пять лет, выделяются подъемные в размере 1 миллиона рублей.