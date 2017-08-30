Кабмин одобрил законопроект о лишении прав при обнаружении спирта в крови

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект, которым предлагается ввести административную ответственность за пьяное вождение в случае обнаружения алкоголя не только в выдыхаемом воздухе, но и в крови, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующие поправки в административный кодекс предложило МВД. Авторы проекта ранее указывали, что в соответствии с действующим законодательством административное наказание наступает в случае, если было зафиксировано наличие этилового спирта только в выдыхаемом воздухе.

Законопроектом предлагается дополнить примечание к статье 12.8 КоАП положением, в соответствии с которым административная ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

"Принятие законопроекта позволит устранить выявленные правовые пробелы законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения", — сообщается на сайте правительства.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.