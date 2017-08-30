"Яндекс" и "Просвещение" в октябре запустят курсы по подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Яндекс" и образовательный холдинг "Просвещение" в октябре планируют запустить курсы подготовки к ЕГЭ, один из которых расскажет о секретах этого экзамена, сообщили журналистам в "Яндексе".

"В октябре компании организуют курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, включающие ознакомительный курс для учителей, мини-курс "Секреты ЕГЭ" и интерактивные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ", — сказал руководитель образовательных проектов "Яндекса" Сергей Чернышев.

Помимо этого, компания реализует с 2016 года проект "Яндекс.Лицей". "В среду начат новый набор школьников на обучение программированию, планируется запустить проект в 19 городах России и в двух городах Казахстана", — добавил он.

"Яндекс" и образовательный холдинг "Просвещение" в рамках ПМЭФ-2017 подписали соглашение по созданию платформы для школ, которая будет включать сервисы для учителей, учеников и их родителей.

До конца 2017 года стороны планируют вложить в проект по 60 миллионов рублей. Интернет-компания разработает и предоставит для платформы свои технологии машинного обучения, компьютерного зрения, синтеза речи и так далее. "Просвещение", в свою очередь, обеспечит современными образовательными и методическими материалами по школьным предметам.