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Общество

Песков подтвердил получение письма от юриста Трампа о строительстве

15:1030.08.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на почту пресс-службы Кремля поступало письмо от юриста Трампа Майкла Коэна по поводу строительства в Москве небоскреба.

Вид на Трамп-тауэр в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Washington Post сообщила о письме юриста Трампа Пескову

Газета Washington Post сообщила ранее, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте пресс-секретарю президента РФ Пескову на предмет строительства в Москве "Башни Трампа" — так часто называют небоскребы, которые строит компания президента США. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа. Компания Трампа отказалась от строительства небоскреба через две недели после того, как Коэн написал письмо. Газета не уточнила, почему Коэн решил, что Песков как-то причастен к строительному бизнесу.

По словам Пескова, на официальный электронный адрес пресс-службы администрации президента поступает огромное количество, тысячи различных обращений. "Многие обращения связаны с деятельностью президента, и мы оперативно стараемся на них отвечать — разъясняя, опровергая, подтверждая, предоставляя информацию — визуальную и иную, направляем в соответствующие ведомства", — рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Советник Трампа подтвердила, что юрист президента не встречался с Песковым

Однако, по его словам, приходят и обращения с вопросами, которые не входят в компетенцию пресс-службы Кремля, например, связанные с судебной системой, правоохранительными органами, инновационными проектами и бизнесом.

"Я подтверждаю, что к нам среди общего объема мейлов приходил и такой от господина Майкла Коэна. Это действительно было. В этом обращении говорилось о том, что некая российская компания вместе с определенными лицами преследует цель по созданию в московском Сити такого небоскреба, но дела у них не идут, и они просят (помочь) с какой-то рекомендацией и с продвижением этого дела", — рассказал Песков.

"Но поскольку, еще раз повторяю, мы не реагируем на подобные бизнес-темы, это не является нашей работой, мы оставили это без ответа. Каких-то повторных обращений не было, и мы, наверное, и на повторные не ответили, потому что это не наша работа", — добавил он.

"Такой e-mail был, мы нашли копию, у нас имеется", — сообщил он. Песков также заявил, что эта тема не обсуждалась с президентом России. "Мы не можем обсуждать с Путиным сотни и тысячи различных обращений, которые идут из самых разных стран", — пояснил он.

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