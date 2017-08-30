Москвичи смогут поесть советские пончики в День города

Жители и гости Москвы на праздничных мероприятиях во время празднования Дня города. Архивное фото

Жители и гости Москвы на праздничных мероприятиях во время празднования Дня города. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москвичи смогут отведать припудренные пончики, известные еще с советских времен, с различными соусами, а для тех, кто любит новаторские решения в еде, ко Дню города подготовили чемоданчик с необычными вкусами мороженого, который удобно взять на пикник, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в среду.

Так, на площади Революции в праздничные дни будут готовить блюда традиционной русской и московской кухни: расстегаи с красной рыбой или курицей, уху из стерляди, малосольные огурцы, блины с вареньем, фермерским творогом или сметаной, из напитков подадут кисели и сбитни.

Здесь же в одном из шале на площади посетители смогут попробовать классические советские пончики, которые приготовят во фритюре и посыплют пудрой, а подавать мучные сладости будут с несколькими соусами. Один пончик обойдется в 25 рублей.

Мясные гурманы смогут пообедать колбасками из оленины, пирожками с визигой, рулетом из молочного поросенка или фаршированным судаком. Также тут приготовят старомосковский курник в слоеном тесте с блинами. В одном из шале гостям подадут кулебяку, караваи, мясо на углях, блины по старинным рецептам, сибирские пельмени и жаркое в расписных глиняных горшочках.

На площадке "Кухня мира поздравляет Москву" горожане смогут попробовать фахитос с курицей, биф-роллы, фалафель, долму или плов на мангале.

Для любителей сладостей на Тверской площади подготовили чемоданчики мороженого, которые представляют собой специальный контейнер, в котором держится низкая температура. В каждом чемоданчике будет 7 шариков мороженого с необычными вкусами — джелато "Голубое средиземное", пломбиры "Черное на черном" или "Коза, свекла, апельсин и его цветы" из козьего молока.

Все желающие смогут не только попробовать московские блюда, но и научиться их готовить в кулинарной школе на Тверской площади.